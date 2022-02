Diaporama "C'était horrible à voir" : Elton John "secoué", son jet victime d'un problème en vol, d'importants secours mobilisés

Concert iHeart Living Room pour l'Amérique sur la chaîne FOX, avec Mariah Carey, Alicia Keys, The Backstreet Boys, Sam Smith, Billie Eilish, Camila Cabello et Shawn Mendes organisé par Elton John.

Elton John - Lady Gaga et l'association Global Citizen ont organisé un concert virtuel planétaire intitulé "One World: Together At Home" (un monde: ensemble chez soi). Cette initiative avait pour but de venir en soutien aux professionnels de santé qui se trouvent sur la ligne de front de la lutte contre le Coronavirus. Ce concert était diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Paris, le 19 Avril 2020