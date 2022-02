"C'était horrible à voir" : Elton John "secoué", son jet victime d'un problème en vol, d'importants secours mobilisés

Elton John a sans doute vécu la peur de sa vie ! Comme le relatent The Sun et le Daily Mail, le chanteur britannique âgé de 74 ans devait se rendre à New York par jet privé mais l'appareil dans lequel il devait voyager a connu un problème technique en vol.

Lundi 21 février, Elton John est monté dans un jet privé Bombardier Global Express - un appareil similaire à celui dans lequel voyage sa consoeur Céline Dion - depuis l'aéroport privé de Farnborough en Angleterre, direction New York. Alors que l'appareil avait entamé son vol depuis environ une heure, une fois atteint les 10 000 pieds au dessus de l'Irlande, le pilote a annoncé aux passagers qu'il devait faire demi tour. La raison ? Un problème avec les systèmes hydrauliques de l'appareil. Le pilote a tenté à deux reprises d'atterrir à l'aéroport de Farnborough sous des bourrasques de vent à 128 km/h, créant l'angoisse à bord. "Le jet était secoué dans tous les sens et ne pouvait pas se poser. C'était horrible à voir", a témoigné une source anonyme.

Au troisième essai, le jet privé a finalement pu se poser et, comme réclamé par le pilote par radio, des secours attendaient l'avion sur la piste d'atterrissage, notamment des camions de pompier en cas d'incendie de l'appareil. Un porte-parole du Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service, contacté par le Daily Mail, a confirmé l'incident le mardi 22 : "Les pompiers de Rushmoor, Hartley Wintney, Basingstoke, Fleet, Yateley et Surrey FRS ont été appelés hier à 11H16 pour un incident à l'aéroport de Farnborough. Aucune action n'a été nécessaire, les services de secours de l'aéroport ayant pris les choses en charge."

A sa descente, Elton John est apparu "secoué" par l'incident rapporte The Sun. Mais l'interprète des tubes Sacrifice, I'm Still Standing, Rocket Man ou encore Candle in the Wind a pu reprendre un autre vol en direction des Etats-Unis afin de se rendre à son concert prévu au Madison Square Garden. L'artiste, papa de deux garçons, était auparavant en vacances en famille Gstaad. Une petite escapade au grand air de la montagne qui a dû faire le plus grand bien au chanteur, lequel a cumulé les pépins entre une sévère chute ayant nécessité une opération de la hanche et une contamination au Covid-19. Malgré tout, il poursuit jusqu'au bout les ultimes dates de sa grande tournée d'adieux pour le plaisir de ses millions de fans.