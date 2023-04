Diaporama : "Il avait l'air mort" : Flo Rida, son fils autiste de 6 ans est tombé du 5e étage, scène d'horreur

Un terrible accident vient d'avoir lieu en Amérique. Flo Rida en concert au Flamingo GO Pool à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis. © Mjt/AdMedia/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Admedia / Zuma Press / Bestimage

Il se trouvait au domicile de sa maman, Alexis Adams, dans le New Jersey. Le rappeur américain Flo Rida, de son vrai nom Tramar Lacel Dillard, à l'ouverture du Rehab Beach Club à l'hôtel Hard Rock & Casino à Las Vegas, le 29 avril 2017 © CPA/Bestimage © BestImage, CPA / Bestimage

Zohar Dillard souffrirait de fractures multiples, d'une lacération du foie, d'une hémorragie interne et d'un collapsus pulmonaire. Flo Rida au Kaaboo Music Fest à Del Mar. Le 17 septembre 2016. © Abaca

10 / 13