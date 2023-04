"Il avait l'air mort" : Flo Rida, son fils autiste de 6 ans est tombé du 5e étage, scène d'horreur

Un terrible accident vient d'avoir lieu en Amérique. Zohar Dillard, le fils de 6 ans du rappeur Flo Rida, est tombé du 5e étage, par la fenêtre. Le jeune garçon se trouvait au domicile de sa maman, Alexis Adams, situé dans le New Jersey, près de New York. L'enfant serait toujours pris en charge à l'hôpital, en soin intensifs, et souffrirait de fractures multiples, d'une lacération du foie, d'une hémorragie interne et d'un collapsus pulmonaire selon les informations de Page Six.

L'incident a eu lieu le 4 mars 2023 et peu de nouvelles nous viennent des Etats-Unis depuis cette date. On sait simplement qu'Alexis Adams, la maman de Zohar Dillard, a très vite souhaité intenter une action en justice contre plusieurs organismes : les propriétaires et les gérants du complexe d'appartements dans lequel elle vit, mais aussi une entreprise de construction, un installateur de fenêtre entre autres. L'ancienne compagne de Flo Rida assure que les fenêtres de son logis "représentent un danger", notamment parce qu'elles ne disposent d'aucun système de protection.

Il était au sol, immobile. Je pensais qu'il ne survivrait pas

Certains voisins ont assisté, impuissants à la scène, dont un certain James Lucas qui se trouvait en bas de l'immeuble quand Zohar Dillard est tombé. "Il était au sol, immobile. Je pensais qu'il ne survivrait pas, explique-t-il au DailyMail. Il y avait des ambulances partout et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. J'ai juste vu cet enfant, qui avait l'air mort. Je n'avais même pas réalisé qu'il était tombé du 5e étage." Selon ce résident, qui dispose d'un appartement similaire à celui d'Alexis Adam, les fenêtres du bâtiment disposent d'une sorte de rebord sur lequel un jeune enfant peut "tout à fait monter".

Zohar Dillard, 6 ans, est atteint d'une forme rare d'autisme. Sa maman révélait, en 2018, que Flo Rida avait toujours refusé de le rencontrer et qu'il l'appelait même "putain d'enfant démoniaque". Il aurait fait, en 2016, un test de paternité sans pour autant reconnaître son fils.