Diaporama : "Il y a une pression" : Kev Adams effrayé par l'éventualité d'avoir des enfants, sa position très fataliste

5 / 16

" Mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale et familiale. On me dit que j'ai 31 ans, que j'ai des potes qui se marient et font des gosses. La vérité, c'est que ça m'effraye terriblement aujourd'hui ", explique-t-il en toute franchise. Kev Adams - 30ème cérémonie des Trophées du film français à l'hôtel Intercontinental à Paris le 7 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE