"Il y a une pression" : Kev Adams effrayé par l'éventualité d'avoir des enfants, sa position très fataliste

Le fait de devenir parent peut faire partie des moments les plus importants d'une vie. Seulement, de nombreux facteurs - physiques et sociaux - entrent en jeu. En particulier pour les célébrités, qui peuvent subir une pression d'autant plus grande à cause leur notoriété. À tel point que certains songent à faire l'impasse sur ce cap. C'est par exemple le cas de Kev Adams. Celui qui fut un jeune humoriste de talent il y a quelques années, probablement l'un des préférés des jeunes à cette époque, a pris de l'âge. Aujourd'hui artiste accompli, du haut de ses 31 ans, il se livre sans langue de bois sur le sujet.

Interrogé par nos confrères de Ciné Télé Revue dans leur édition du jeudi 23 février 2023, le comédien a accepté de parler d'une éventuelle paternité en toute franchise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne l'emballe pas vraiment. "Je ne suis pas prêt pour me lancer là-dedans", confie-t-il. "Mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale et familiale. On me dit que j'ai 31 ans, que j'ai des potes qui se marient et font des gosses. La vérité, c'est que ça m'effraye terriblement aujourd'hui", lâche en toute franchise celui que l'on a pu découvrir il y a une grosse dizaine d'années dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'demande qu'à en rire.

Mais si ce n'est pas le cas, c'est la vie

"Est-ce que j'aurai un jour des enfants ? Je l'espère. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la vie", poursuit-il, quelque peu fataliste, avant d'en dévoiler davantage sur sa réflexion. "Je suis mon instinct. Et puis, nous les hommes, on est chanceux. On peut faire des enfants à 40 ou 50 ans", conclut celui qui a déjà eu des situations intimes très malaisantes avec des filles à ce sujet. Preuve s'il n'en fallait que le jeune homme a bel et bien développé et nourri sa pensée à ce sujet.

Aussi faut-il avoir une compagne - dans les cas les plus courants - pour cela. Celui qui est l'ex de Capucine Anav et Iris Mittenaere serait ainsi célibataire et n'a pas de copine connue à ce jour actuellement - du moins publiquement. Il peut cependant se consoler avec ses nombreux projets professionnels, puisqu'il a élaboré un nouveau spectacle intitulé Miroir et figure parmi le casting d'une nouvelle série sur TF1. Reste maintenant à voir de quoi l'avenir sera fait pour lui.