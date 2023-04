Diaporama : "J'espère qu'elle me pardonnera" : Alice, fille de Charlotte Gainsbourg, de retour à Paris après une rupture, son frère balance

1 / 20 "J'espère qu'elle me pardonnera" : Alice, fille de Charlotte Gainsbourg, de retour à Paris après une rupture, son frère balance

3 / 20 C'est son grand frère Ben qui a vendu la mèche dans le podcast "Tant qu'il y aura des hommes"

4 / 20 Le frère et la soeur ont longtemps été éloignés par la distance. Elle vivait à New York, lui à Paris

5 / 20 Ce n'est qu'au retour d'Alice, après un "break up douloureux", qu'ils ont renoué des liens forts

6 / 20 "J'espère qu'elle me pardonnera de le dire. (...) Depuis, ma soeur est une de mes meilleures amies. C'est génial ! On se retrouve, on parle de nos problèmes, de notre vie."

7 / 20 "Elle est très douce, très tendre, je suis très heureux de l'avoir retrouvée" a-t-il fait savoir. Cette rupture n'aura pas eu que des mauvais côtés finalement !

