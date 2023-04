"J'espère qu'elle me pardonnera" : Alice, fille de Charlotte Gainsbourg, de retour à Paris après une rupture, son frère balance

Ben Attal commence à sortir du lot. Si jusqu'à présent, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal attiraient toute la lumière de par leur carrière dans la comédie et le cinéma, leur fils aîné de 25 ans s'est lui aussi fait une place. Sorti de l'ombre, le néo-comédien s'est livré sans fard et comme rarement dans le podcast Tant qu'il y aura des hommes animé par Julia Molkhou. Au-delà de ses confidences sur sa relation avec sa chérie Jordane Crantelle, Ben Attal a évoqué les autres femmes de sa vie parmi lesquelles sa mère Charlotte Gainsbourg et ses deux soeurs Jo, 11 ans et Alice, 20 ans.

S'il est plutôt proche des deux et que les réunions de famille sont toujours une partie de plaisir, cela n'a pas toujours été le cas. Entre les deux aînés tout particulièrement. La raison ? Un départ précipité à New York et "une séparation un peu rude." C'est en 2013 que Charlotte Gainsbourg, anéantie par la perte de sa demi-soeur Kate Barry, décédée des suites d'une chute de son balcon parisien, décide de s'installer dans la Grosse Pomme et de fuir la capitale française.

Cette rupture familiale n'a pas été sans conséquence pour le frère et ses soeurs : "Je suis parti très tôt de la maison. Eux sont partis à New York pendant des années, il y a eu une séparation un peu rude" a-t-il fait savoir. Ce temps passé en Amérique a marqué une sorte de cassure entre Ben et Alice : "On a que 5 ans d'écart mais le fait de ne pas avoir été proches pendant des années, ça nous a un peu affectés." Ce n'est finalement qu'à son retour à Paris, après une rupture sentimentale que les liens se sont renforcés : "J'espère qu'elle me pardonnera de le dire. Après un break up un peu douloureux, elle est revenue à Paris et depuis, ma soeur est une de mes meilleures amies. C'est génial ! On se retrouve, on parle de nos problèmes, de notre vie. Elle m'a aidé à monter un meuble à la maison, il y a quelques jours. Je n'aurais jamais cru qu'elle m'accompagnerait jusqu'à chez moi pour m'aider à monter cette armoire qui pesait une tonne, elle l'a fait. Elle est très douce, très tendre, je suis très heureux de l'avoir retrouvée."

Le retour d'un frère et d'un amoureux

Si Ben Attal se fait une joie d'avoir renoué des liens avec sa petite soeur, ce doit sûrement être la même chose pour la jeune femme. D'autant plus que malgré cette séparation difficile, Alice a retrouvé l'amour dans les bras d'un Américain répondant au nom de River. La fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal s'affiche d'ailleurs régulièrement avec lui sur les réseaux sociaux. Preuve que la page de l'ancien boyfriend est définitivement tournée !