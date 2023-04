Charlotte Gainsbourg : Mariage imminent de son fils Ben Attal avec Jordane ? Il lâche de gros indices

Les événements importants pour le clan Attal/Gainsbourg vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Si Charlotte Gainsbourg est actuellement en pleine promotion de La Vie pour de vrai, film de Dany Boon dans lequel elle lui donne la réplique avec Kad Merad, elle se prépare aussi à écrire une nouvelle page de l'ère Gainsbourg : l'ouverture du musée en hommage à son père dont les premiers visiteurs passeront les portes le 20 septembre prochain. Mais entre-temps, c'est une fête bien plus intime qui devrait avoir lieu à l'abri des regards.

Dans les pages de Gala en kiosques ce jeudi 13 avril, qui consacre une double page à Charlotte Gainsbourg, on apprend que Ben, son fils aîné de 25 ans issu de sa relation avec Yvan Attal, va dire 'oui' à sa chérie Jordane Crantelle, ex-compagne du regretté Gaspard Ulliel. Évoquant un "mariage imminent" de l'acteur, le magazine a réussi à obtenir d'autres confidences du principal intéressé qui parle de sa compagne comme de sa future femme. Alors qu'il évoque ses liens parfois compliqués avec sa mère, le "complexe de l'abandon", il avoue l'aimer "plus que tout." Ce qui n'aurait apparemment pas été possible si Jordane Crantelle n'était pas entrée dans sa vie : "Ma fiancée m'a aidé à retrouver le chemin de la tendresse." Le mariage de Ben Attal approche donc à grands pas. De quoi peut-être donner des idées à ses célèbres parents.

Je suis superstitieuse

Ensemble depuis 1991, soit plus de 30 ans, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ne se sont jamais mariés. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé pour le cinéaste. En 2013, alors qu'il se voyait remettre les insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite, Yvan Attal s'était lancé devant tout le monde : "Je vais te faire une déclaration, si tu veux devenir, pour de bon, ma femme !" Si ces mots avaient eu le mérite de faire sourire l'artiste, le couple ne s'est pas marié pour autant. Une décision sur laquelle la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg s'était expliquée : "Moi je suis superstitieuse, on ne s'est pas mariés, je trouve que tout est risqué." Pour ne pas vouloir risquer cet amour, c'est que Charlotte Gainsbourg tient plus que tout à son couple. Une vérité bien plus parlante qu'un mariage finalement !