Charlotte Gainsbourg : Son fils Ben pose sa "fiancée" Jordane, sa soeur Alice lui envoie une sacrée pique

Si elle est encore discrète sur la scène médiatique, Alice Attal semble avoir un sacré caractère dans sa famille ! Fille cadette d'Yvan Attal et de Charlotte Gainsbourg, la jeune femme n'a d'ailleurs pas hésité à faire une petite réflexion à son frère aîné Ben sur sa dernière publication Instagram. Celui-ci, âgé de 25 ans avait en effet posté une photo de leur mère et de sa petite amie, Jordane Crantelle (38 ans), avec une légende adorable : "Loves of my life. Mum and fiancée", soit "les amours de ma vie, maman et ma fiancée".

Mais sa soeur n'a pas vraiment apprécié d'être éjectée si facilement des "amours de sa vie" ! La jeune femme a en effet immédiatement posté un commentaire qui parle de lui-même : "Et ta soeur ?", a-t-elle écrit, assorti d'un joli doigt d'honneur. Une réplique à laquelle Ben Attal n'a pas répondu mais à prendre tout de même avec beaucoup de second degré, le frère et la soeur étant très proches.