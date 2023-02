Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice Attal et sa grand-mère Jane Birkin fusionnelles pour de précieuses photos !

Dans la famille Attal, tout le monde semble nager en plein bonheur ! En particulier Alice, fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. La jeune femme née en 2002 est de passage à Paris, si l'on en croit ses récentes publications sur les réseaux sociaux, à commencer par son compte Instagram où elle déjà une personnalité influente puisqu'elle y est suivie par pas moins de 11.300 followers.

Après s'être montrée en chemise transparente et en cravate, partageant également pour l'occasion quelques fragments de son escapade parisienne, la fille de la célèbre chanteuse française a cette fois pris la pose dimanche 19 février 2023 en compagnie de sa non moins connue grand-mère maternelle, Jane Birkin ! On peut apercevoir les deux femmes particulièrement complices affichant de grands sourires à l'Opéra Garnier, assises sur un banc, pour ces deux photographies rassemblent plusieurs générations ! Les clichés en question sont à retrouver dans notre diaporama.

Une publication très émouvante et touchante, tant ces moments en famille sont attendrissants et précieux. D'autant plus que celle-ci pourra rassurer les fans de Jane Birkin sur son état de santé, elle qui avait terriblement inquiété ses fans il y a encore quelques semaines seulement en annulant un concert en raison de sa forme. "Souffrante, Jane Birkin est contrainte d'annuler sa venue ce soir à l'Opéra Comédie pour le concert", avaient alors annoncé les organisateurs.

Une famille à l'héritage culturel immense

Rappelons s'il est nécessaire que Jane Birkin, immense célébrité en son temps, a eu trois filles de trois pères différents : Kate Barry avec John Barry, Lou Doillon avec Jacques Doillon, et Charlotte Gainsbourg avec le chanteur culte Serge Gainsbourg. Avec de dernier, ils ont formé un couple particulièrement médiatisé et resté gravé dans les mémoires.

Sa fille Charlotte a par la suite rencontré Yvan Attal et ils se sont mariés en 1991, et ce malgré des débuts singuliers. Toujours ensemble, ils forment un couple emblématique du cinéma français et ont eu trois enfants, Ben (né en 1997), Alice donc (née en 2002) mais aussi la petite dernière, Jo (née en 2011). Une famille chargée d'histoire avec cette immense héritage culturel, et emplie de talents de génération en génération.