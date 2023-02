Diaporama : Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice Attal et sa grand-mère Jane Birkin fusionnelles pour de précieuses photos !

1 / 23 Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice Attal et sa grand-mère Jane Birkin fusionnelles pour de précieuses photos !

2 / 23 Dans la famille Attal, tout le monde semble nager en plein bonheur ! Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 23 En particulier Alice, fille de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Alice Attal sur Instagram. © Instagram, alicesou01

4 / 23 Elle est déjà une personnalité influente sur Instagram, puisqu'elle y est suivie par pas moins de 11.300 followers. Alice Attal sur Instagram. © Instagram, alicesou01

5 / 23 Dimanche 19 février 2023, elle a partagé plusieurs photos d'elle en compagnie de sa grand-mère maternelle. Jane Birkin - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2023 Femmes "Acne Studios" lors de la fashion week de Paris. Le 28 septembre 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

6 / 23 Celle-ci n'est autre que l'immense Jane Birkin ! Alice, Ben et Joe Attal (les enfants de Charlotte Gainsbourg) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

7 / 23 On peut apercevoir les deux femmes particulièrement complices affichant de grands sourires à l'Opéra Garnier, assises sur un banc, pour ces deux photographies rassemblent plusieurs générations ! Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

8 / 23 Archives - Serge Gainsbourg et Jane Birkin sur la Croisette de Cannes en 1969. © BestImage, DANIEL ANGELI / BESTIMAGE

9 / 23 Charlotte Gainsbourg - Front row du défilé de mode Saint Laurent, Prêt-à-porter Printemps / Eté 2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 27 septembre 2022. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

10 / 23 Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022.© Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

11 / 23 Jane Birkin - Arrivées au défilé Acne Studios Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris, France, le 28 septembre 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

12 / 23 Ben Attal - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2023 Femmes "Acne Studios" lors de la fashion week de Paris. Le 28 septembre 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

13 / 23 Charlotte Gainsbourg - Arrivées à la premiere du film "The Almond And The Seahorse" et la remise du prix Golden Eye lors de la 18ème édition du festival du film de Zurich (ZFF) au cinéma Corso à Zurich, Suisse, le 26 septembre 2022. © Action Press/Bestimage © BestImage, Action Press / Bestimage

14 / 23 Charlotte Gainsbourg signe des autographes lors du Festival du Film de Zurich 2022, le 26 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

15 / 23 Charlotte Gainsbourg, son compagnon Yvan Attal dans les tribunes lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022. Paris, le 5 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 23 Charlotte Gainsbourg - Arrivées au dîner d'ouverture du restaurant "Sushi Park" rue Saint-Honoré lors de la fashion week de Paris. Le 28 septembre 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

17 / 23 Yvan Attal et sa compagne Charlotte Gainsbourg - Arrivées à la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

18 / 23 Charlotte Gainsbourg accompagne le défilé Saint Laurent Homme Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2023-2024 au piano le 17 janvier 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

19 / 23 Alice et Joe Attal (les filles de Charlotte Gainsbourg) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

20 / 23 Jane Birkin - Le Festival Fnac Live Paris en partenariat avec la Ville de Paris reprend ses quartiers d'été en plein coeur de la capitale. Le 30 juin 2022 © Lionel Urman / Panoramic / Bestimage © BestImage, Lionel Urman / Panoramic / Bestimage

21 / 23 Archives - En France, à Paris, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Juin 1985 © Michel Croizard via Bestimage © BestImage, Michel CROIZARD via Bestimage

22 / 23 Ben Attal - Avant-première du film "Les Choses Humaines" au cinéma UGC Normandie à Paris le 23 novembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE