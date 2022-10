Diaporama : "Je lui en veux beaucoup": Philippe Bouvard s'est fâché avec Olivier de Kersauson

Olivier de Kersauson, Philippe Bouvard et Stéphane Collaro à l'anniversaire des 77 ans d'Eddie Barclay, à Paris © Purepeople BestImage

Philippe Bouvard - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 02 Juin 2015 et qui sera diffusée le 28 juin 2015. Invité principal David Pujadas © Purepeople BestImage

Philippe Bouvard Enregistrement de l' émission " Vivement Dimanche " a Paris, Diffusie Le 09 Mars 2014 Invitée principale: Macha Meril - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" à Paris le 5 mars 2014 et qui sera diffusée le 9 mars. © Purepeople BestImage

Olivier de Kersauson et Philippe Bouvard en 1986 © Purepeople BestImage

15 / 17