Diaporama : "Je vais te faire écouter un truc" : Thomas Dutronc, cette surprenante manière pour "larguer" une ancienne compagne

Exclusif - Thomas Dutronc Backstage - Spectacle symphonique Claude Lelouch "D'un film à l'autre" au Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2022. Pour Fêter ses 85 ans et 60 de carrière, Claude Lelouch a créé un ciné-concert, "Claude Lelouch - D'un film à l'autre", dans lequel la musique de ses films est jouée par l'orchestre philharmonique de Prague, au Palais des Congrès à Paris. Sur le gâteau, son chiffre fétiche : 13 car 85 ans (8+5 = 13). Claude Lelouch associe le 13 à toute sa vie professionnelle : sa société “Les films 13” et son cinéma, le “Club 13. © Moreau / Rindoff / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique Claude Lelouch symphonic show "D'un film à l'autre" at the Palais des Congrès in Paris on 14 November 2022. To celebrate his 85th birthday and 60 years of career, Claude Lelouch has created a cine-concert, "Claude Lelouch - D'un film à l'autre", in which the music of his films is played by the Prague Philharmonic Orchestra, at the Palais des Congrès in Paris. On the cake, his favourite number: 13 because he is 85 years old (8+5 = 13). Claude Lelouch associates 13 with his entire professional life: his company "Les films 13" and his cinema, the "Club 13. © BestImage