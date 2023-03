"Je vais te faire écouter un truc" : Thomas Dutronc, cette surprenante manière pour "larguer" une ancienne compagne

Thomas Dutronc a beau être le fils d'un ancien couple mythique des années Yéyé, lui préfère de loin laisser ses histoires sentimentales loin de la lumière des projecteurs. Le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy est plutôt même très discret lorsqu'il s'agit de sa vie amoureuse. Ainsi, on ignore même si le chanteur de 49 ans est aujourd'hui en couple ou non. Néanmoins, dans le livre de Catherine Ceylac, qui a compilé les confidences de stars recueillis dans le livre À l'amour, à la vie (Flammarion), l'artiste a accepté de s'épancher un peu plus sur ses relations passées. Ainsi, on a pu apprendre que ce dernier était attiré par les femmes plus mûres, mais aussi qu'il avait déjà rompu avec une ancienne compagne d'une bien étrange manière.

Ainsi, Thomas Dutronc s'est souvenu : "La première fois que j'ai rompu, je lui ai dit : 'viens, je vais te faire écouter un truc'; je lui ai passé le disque Je suis venu te dire que je m'en vais, et j'ai pleuré plus que la fille que je larguais." "C'est terrible parce que ça a beau être de mon fait, je le vis très mal, continue le fils de Françoise Hardy. Je crois que j'ai aurais aimé avoir un harem, avoir plusieurs femmes... Pour pouvoir céder à la tentation avec l'une sans faire de la peine à l'autre." Mais pas question pour lui en revanche d'accepter le même comportement de la part de l'autre. "En revanche, je ne suis pas sûr que j'aimerais l'inverse, que ma compagne soit dans la séduction avec un autre", précise-t-il.

Un peu poupée, sexy, femme fatale

"C'est peut-être cliché, mais j'aime le côté un peu poupée, sexy, femme fatale", a aussi raconté Thomas Dutronc à Catherine Ceylac, et lui a confié avoir "été dépucelé par une prostituée, à l'âge de quatorze ans, et c'est un bon souvenir". Le spécialiste du jazz manouche y dévoile aussi sa préférence pour les femmes qui ont plus d'expérience. "L'âge n'est pas un barrage. L'amour est une question d'âme, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. À dix-sept ans, je me trouvais trop plan-plan (...) j'ai eu la sensation qu'il fallait que je rattrape le temps perdu, et je me suis mis la pression pour ne pas rester un ado puéril. C'est peut-être pour ça que je suis allé vers des femmes plus mûres", a-t-il livré.