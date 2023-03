Thomas Dutronc attiré par "des femmes plus mûres" : aveux sur sa préférences amoureuses

Thomas Dutronc fait partie de la distribution de la savoureuse comédie de Méliane Marcaggi, Belle-Fille. Dans ce long métrage, il incarne le flirt d'un soir d'Alexandra Lamy, partie se changer les idées en Corse après avoir découvert l'infidélité de son mari. Et sur l'île de Beauté, le fils de Jacques Dutronc est toujours dans les parages, puisque que c'est là que son père possède une demeure, accrochée sur les hauteurs de Monticello, au nord de l'île de Beauté.

Si dans ce film, Thomas Dutronc batifole avec Alexandra Lamy, il est, dans la vie réelle, très secret sur sa vie sentimentale. On sait seulement qu'il a connu une rupture en 2015 après une longue histoire. Il avait toutefois accepté d'en parler auprès de Catherine Ceylac, qui a compilé les confidences de stars recueillis dans le livre À l'amour, à la vie (Flammarion). "C'est peut-être cliché, mais j'aime le côté un peu poupée, sexy, femme fatale", raconte lui qui a confié avoir "été dépucelé par une prostituée, à l'âge de quatorze ans, et c'est un bon souvenir".

Une femme certainement plus âgée qui l'a initié. D'ailleurs, le spécialiste du jazz manouche ne cache pas sa préférence pour celles qui ont plus d'expérience de vie : "L'âge n'est pas un barrage. L'amour est une question d'âme, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. À dix-sept ans, je me trouvais trop plan-plan (...) j'ai eu la sensation qu'il fallait que je rattrape le temps perdu, et je me suis mis la pression pour ne pas rester un ado puéril. C'est peut-être pour ça que je suis allé vers des femmes plus mûres".

Je n'ai pas rencontré la personne pour.

Aujourd'hui, le fils unique de la talentueuse et désormais fragilisée Françoise Hardy ne s'affiche pas en amoureux. En interview pour le magazine Gala en 2022, il avait aussi évoqué le fait de devenir père, ce qui ferait tant plaisir à sa célèbre maman : "Pour l'instant ce n'est pas d'actualité. D'une part, je trouve que ce n'est pas un but en soi. Et, d'autre part, je n'ai pas rencontré la personne pour". Son énergie, il la garde pour ses parents, ses amis et sa musique.