"Ils restent un modèle de couple mais... " : Thomas Dutronc donne son avis sur l'histoire d'amour atypique de ses parents

La vie d'un enfant de n'est pas toujours un parcours simple. Dans les pages de l'ouvrage de Catherine Ceylac À l'amour, à la vie (Flammarion) qui a compilé les confidences de stars, Thomas Dutronc s'épanchait sur son rapport à l'amour, et notamment le célèbre couple qu'ont formé ses parents Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Un couple modèle pour l'artiste de 49 ans à la vie sentimentale bien cachée ? Pas si facile. Il explique à Catherine Ceylac : "Je suis le fruit d'un couple assez curieux." "Mes parents restent un modèle de couple pour moi, parce que ce sont mes parents, rapporte Thomas Dutronc. Mais dans l'absolu, non. Ils se sont mariés pour des raisons plus fiscales que romantiques, ils ne vivent plus ensemble, ils se voient un mois par an, mon père a une amie, force est de constater qu'il y a eu un échec, à un moment."

De l'histoire d'amour de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, il semble se souvenir de la dévotion de sa mère pour son père. "Il y avait de l'idolâtrie entre mes parents, même si ma mère était la pus dévouée. Elle a beau avoir été féministe sur certains trucs, elle ne l'était pas du tout en amour", fait savoir l'interprète de J'aime plus Paris. Il explique que celle-ci était "très femme d'intérieur". "Elle faisait les courses, à manger, elle trouvait qu'il faisait sa part car il s'occupait de réparer certains trucs, mais moi, vu de l'extérieur, je trouvais qu'il ne foutait rien par rapport à elle", détaille le chanteur. Il admet que cela lui a manqué. "J'ai essayé de me libérer de tout ça, de cet exemple, mais chassez le naturel, il revient au galop", reconnaît-il.

Certains couples parviennent pourtant à traverser les années sans encombre

Dans les pages de À l'amour à la vie de Catherine Ceylac, il continue, au sujet des relations amoureuses : "Certains couples parviennent pourtant à traverser les années sans encombre. Je me souviens de la mère d'une amie, qui disait : 'Je n'ai jamais trompé mon mari parce que je n'ai pas envie d'être avec un cocu.' Je trouve ça très beau."