Diaporama : "Les comprimés n'avaient plus d'effets..." : Ce célèbre animateur qui a dû révéler sa grave maladie en plein direct !

1 / 12 Un célèbre animateur se confie sur sa maladie dans l'émission Chez Jordan... © C8

2 / 12 Portrait de Jean-Pierre Descombes lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 20 mars 2023 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage

3 / 12 Exclusif - Jean-Pierre Descombes , Jordan de Luxe - Enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris. Le 20 mars 2023 © Cédric Perrin / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

4 / 12 Info - Jean-Pierre Descombes révèle être atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans - Jean-Pierre Descombes - Premier Salon de la télévision à Paris Porte de Versailles du 14 au 17 juin 2007. © BestImage, GUIZARD-BAHI / BESTIMAGE

5 / 12 Portrait de Jean-Pierre Descombes lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 20 mars 2023 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage

6 / 12 Info - Jean-Pierre Descombes révèle être atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans - JEAN PIERRE DESCOMBES - LES STARS SE BALADENT A PARIS STARS STROLLING IN PARIS © BestImage

7 / 12 Info - Jean-Pierre Descombes révèle être atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans - Jean-Pierre Descombes - Premier Salon de la télévision à Paris Porte de Versailles du 14 au 17 juin 2007. © BestImage, GUIZARD-BAHI / BESTIMAGE

8 / 12 Info - Jean-Pierre Descombes révèle être atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans - Jean-Pierre Descombes - Premier Salon de la télévision à Paris Porte de Versailles du 14 au 17 juin 2007. © BestImage, GUIZARD-BAHI / BESTIMAGE

9 / 12 Info - Jean-Pierre Descombes révèle être atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans - JEAN PIERRE DESCOMBES, ENZO ENZO, CHRISTIAN CLAVIER, NICOLAS PEYRAC - ENREGISTREMENT DE L' EMISSION "LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE" DE PATRICK SEBASTIEN, DIFFUSE LE 23/03/2005 SUR FRANCE 2 © BestImage, BAHI / BESTIMAGE

10 / 12 Archives - En France, à Dinan, Marc MENANT, Jean-Pierre DESCOMBES, Jacques CAPELOVICI (Maître Capelo) et Jacques SOLNESS lors de l'enregistrement de l'émission TV "Les Jeux de 20 Heures". Le 4 février 1985 © Jean-Claude Colin via Bestimage © BestImage, Jean-Claude Colin via Bestimage

11 / 12 Archives - En France, à Dinan, Jacques SOLNESS, Jacques CAPELOVICI (Maître Capelo), Marc MENANT, Jean-Pierre DESCOMBES sur le plateau de l'émission TV "Les Jeux de 20 Heures". Le 4 février 1985 © Jean-Claude Colin via Bestimage © BestImage, Jean-Claude Colin via Bestimage