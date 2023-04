"Les comprimés n'avaient plus d'effets..." : Ce célèbre animateur qui a dû révéler sa grave maladie en plein direct !

Très actif dans les années 1970/1980, Jean-Pierre Descombes a fait les beaux jours de FR3 grâce à ses émissions familiales. Entre Les Jeux de 20 heures (de 1976 à 1987) et Les Petits Papiers de Noël (arrêtée en 1985), il a marqué le paysage audiovisuel français de bien des façons... Il a également été chauffeur de salle pour Fa Si La Chanter et Sacrée Soirée, puis s'est illustré en tant que voix off des émissions Le Juste Prix et Une famille en or. Mais depuis quelques années déjà, l'homme âgé de 75 ans ne se montre presque plus...

Invité dans l'émission Chez Jordan ce lundi 3 avril 2023, il a accepté de se confier sur le mal qui le ronge : la maladie de Parkinson. Et c'est sans le moindre artifice que l'ancien animateur de télévision s'est présenté face à Jordan De Luxe. Très franc, il a révélé la façon dont sa maladie s'est révélée au grand public, alors qu'il n'avait pas du tout prévu de l'annoncer... "Pendant 10 ans j'ai essayé de cacher ce problème, mais ça s'accélérait tous les jours... Et puis c'est lors d'une émission avec Cyril Hanouna, je faisais le ni oui ni non, c'était pendant La Grande Rigolade. Je passais en dernier, à 1h du matin, et les comprimés que j'avais pris n'avaient plus d'effets", a-t-il raconté.

Je ne pouvais pas le cacher

Contraint de se dévoiler tel quel, Jean-Pierre Descombes a alors décidé de dévoiler sa maladie sur le plateau. "C'est là que ça s'est révélé et je ne pouvais pas le cacher car les caméras sont là et à chaque instant elles peuvent déceler un mouvement inopiné. Je peux cacher sur un podium ou dans une grande fête que j'anime mais à la télé on ne peut pas...", a-t-il expliqué avec un sourire résilient.

Admiratif, Jordan De Luxe a ensuite demandé à l'ancien présentateur comment il a fait pour cacher ce mal pendant toutes ces années. "J'avais des trucs. Par exemple je croisais les bras ou alors je mettais les mains dans le dos. Mais en fin de compte moi je ne suis pas trop atteint au niveau des mains, je ne tremble pas. Par contre, je bouge beaucoup la tête et j'ai des problèmes de marche", a-t-il précisé avant de conclure : "Ce qui est très dur dans cette maladie, c'est qu'un jour tout va bien et on se sent le roi du monde, et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi mais on est complètement à plat. C'est ça qui est un peu pénible... Mais autrement, quand on s'organise bien on arrive encore à être dans la vie active". Une bonhommie qui force le respect !