Diaporama : "Les réactions ont été fortes" : Marlène Schiappa prise pour cible après son "rapide" coup de foudre pour Matthias

Folle amoureuse de son nouveau compagnon, Matthias Savignac depuis leur rencontre il y a quelques mois, Marlène Schiappa sait que la révélation de son couple n'a pas été sans conséquences.

Surtout que vu son poste et celui de son nouveau compagnon, la jeune femme n'avait pas vraiment d'autres choix que celui d'officialiser leur amour naissant.

"Un coup de foudre, c'est rapide. Et quand on est ministre, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) nous demande de déclarer les relations de couple que l'on peut avoir avec des personnes qui exercent dans notre secteur".

Il s'appelle Matthias Savignac. Elle l'avait rencontré il y a quelques mois à New-York

"Je suis chargée de l'économie sociale et solidaire, et lui étant président d'une mutuelle, c'est dans mon champ d'action. J'ai donc voulu me conformer aux obligations déontologiques de ma fonction"

Une relation officialisée très rapidement : la semaine dernière, l'ex-ministre déléguée l'évoquait déjà dans Paris Match, ce que certains n'ont pas compris.

De quoi l'agacer plus que de l'inquiéter, comme elle l'a expliqué à nos confrères de Public : "C'est assez ironique de voir à quel point les femmes sont toujours jugées sur leur vie personnelle, réelle ou supposée. Chaque femme a le droit à la liberté dans sa vie privée".

