Diaporama : "Mais il est fou !" : Marine Lorphelin hallucinée par le conseil d'un chirurgien esthétique à son égard

6 / 13

" J'avais fait une conférence avec un grand ponte de la chirurgie esthétique, c'était il y a quelques années, je devais avoir 25 ans, et il m'a regardé de près et m'a dit : 'non mais il faut que tu commences ! Il faut commencer jeune à faire des injections, c'est comme ça que tu peux reculer la descente des tissus' ", lui a-t-il conseillée à l'époque. Marine Lorphelin (Miss France 2013) - Avant-première Parisienne du film "Aladdin" au Grand Rex à Paris le 8 mai 2019. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE