Diaporama "Mignon et câlin", "dominateur"... Ary Abittan, un homme à la personnalité ambigüe ?

Ary Abittan - Les VIP avaient répondu présent au match amical de football entre amis, organisé par J.C.Darmon, au profit de l'association "Plus fort la vie" au stade Marcel Aubour de Saint-Tropez, Côte d'Azur, le 7 août 2021. L'association vient en aide aux enfants défavorisés et malades. L'équipe d'Arsenal était en rouge et l'équipe de la Juventus en noir et blanc. © Dominique Jacovides/Bestimage