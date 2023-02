Diaporama : "Ne dis jamais ça !" : Les filles adoptives d'Hélène Darroze "glacées" par l'une de ses blagues, elle raconte

1 / 14 "Ne dis jamais ça !" : Les filles adoptives d'Hélène Darroze "glacées" par l'une de ses blagues, elle raconte

2 / 14 Hélène Darroze est mère célibataire de deux filles. Exclusif - Hélène Darroze - Premier Festival de la Gasconnerie au Ground Control à Paris. © Jack Tribeca-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

3 / 14 Elle les a adoptées au Vietnam il y a maintenant quelques années. Exclusif - Rendez-vous avec Hélène Darroze à Paris, le 13 septembre 2022. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

4 / 14 Régulièrement, elle se confie à leur sujet dans les médias. Exclusif - Hélène Darroze et ses filles Charlotte et Quitterie ont suivi la finale de l'émission "Top Chef" depuis son restaurant La Joia à Paris, où elle avait installé une télévision. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

5 / 14 Lors d'une interview accordée au journal "Le Monde" et publiée le 26 février 2023, elle a notamment avoué avoir déjà gaffé dans son rôle de maman. Exclusif - Rendez-vous avec Hélène Darroze lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan", présentée par Jordan de Luxe. Paris, le 20 septembre 2022. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

6 / 14 En effet, la célèbre chef cuisinière a voulu leur faire une blague sans avoir vraiment conscience de l'impact que pouvait avoir les mots sur les fillettes. La Cheffe Hélène Darroze aux Chais Monnet en marge de la cérémonie de remise des prix du Guide Rouge Michelin 2022 à Cognac le 22 mars 2022. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer / Bestimage

"Je vais vous vendre au marché ", leur a-t-elle dit pour plaisanter. Une blague qui n'est pas du tout passée...

