"Ne dis jamais ça !" : Les filles adoptives d'Hélène Darroze "glacées" par l'une de ses blagues, elle raconte

Son métier, son amitié avec Laeticia Hallyday, sa vie de maman célibataire, ses filles adoptives... Hélène Darroze n'est jamais avare en confidences. Si elle n'expose pas souvent ces dernières, elle a en revanche pris l'habitude de parler d'elles très régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Véritable maman poule, elle fait son maximum pour être une mère irréprochable mais, comme personne n'est parfait, elle avoue sans peine qu'il lui est arrivé de faire de belles boulettes à plusieurs reprises.

Dans un entretien accordé au journal Le Monde et publié le dimanche 26 février 2023 dans la rubrique Vie de parent, elle s'est confiée sur son quotidien rythmé par son travail très prenant, son rôle de juré dans l'émission Top Chef et ses deux enfants : Charlotte (15 ans) et Quiterie (13 ans). Très complice et fusionnelle avec ses filles, Hélène Darroze a pourtant eu du mal à s'habituer à son rôle de maman. Les débuts ont notamment été marqués par diverses maladresses, notamment avec les mots. Lorsque le journaliste lui demande quelle est la pire chose qu'elle a pu dire à ses enfants, la chef répond du tac-au-tac. "'Je vais vous vendre au marché.' Je l'ai vraiment dit comme une boutade, elles n'avaient même pas fait de bêtise. Mais ça les avait glacées et elles m'ont reprise tout de suite : 'Ne dis jamais ça'", a-t-elle expliqué.

J'ai compris qu'il fallait vraiment faire attention

Un tel sérieux, inhabituel chez ses deux filles, l'a immédiatement fait réfléchir. Avec le recul, elle prend conscience de l'impact que peuvent avoir certains mots, ou certaines blagues en apparence anodines, sur des enfants qui ont eu un début de vie difficile. "J'ai compris qu'il fallait vraiment faire attention aux mots que j'employais", a-t-elle ensuite assuré.

Heureusement, Hélène Darroze peut compter sur les conseils avisés de sa meilleure amie Laeticia Hallyday qui a elle aussi adopté deux fillettes au Vietnam. D'ailleurs, la cheffe étoilée n'est autre que la marraine de Joy Smet, l'une des deux filles de la jolie blonde et du défunt rockeur.