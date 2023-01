Diaporama : "Papa aime que les femmes aient..." Ces détails qu'Harry avait révélés à Meghan avant sa rencontre avec Charles

Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre à la sortie de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au festival de musique de Mountbatten au Royal Albert Hall de Londres, Royaume Uni, le 7 mars 2020. © BestImage

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, - La famille royale britannique à la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 11 mars 2019. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex arrivent à la cérémonie des Endeavour Fund Awards à Londres le 5 mars 2020. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019. © BestImage

20 / 25