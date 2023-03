Diaporama : "Tu nous manques, tu me manques" : Zinedine Zidane ému comme jamais, photo poignante dévoilée

Ce 20 mars, le champion du monde a pu célébrer l'anniversaire de sa femme, Véronique, qui a fêté ses 51 ans Zinedine Zidane et sa femme Véronique, Luca Zidane et sa compagne Marina, Théo Zidane - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France, le 28 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

"Tu nous manques, tu me manques mon Fratello. Tu es tous les jours avec nous, tu es tous les jours avec moi !", a notamment écrit Zinedine Zidane Zinedine Zidane lors de la rencontre entre le Real de Madrid et Celta de Vigo (2-0) à Madrid le 16 mars 2019 © BestImage, GTRES / BESTIMAGE

Zinédine Zidane et sa femme Véronique - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage

10 / 13