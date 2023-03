"Tu nous manques, tu me manques" : Zinedine Zidane ému comme jamais, photo poignante dévoilée

Il y a des journées qui comptent plus que d'autres dans une année et le 20 mars en est une pour Zinedine Zidane. La légende du football a eu la chance de célébrer l'anniversaire de sa femme, Véronique, qui a fêté ses 51 ans. Pour l'occasion, la mère de 4 enfants a eu de beaux messages de la part de ses proches, à commencer par Luca, son fils, qui a publié une jolie photo d'une journée à la plage. L'occasion de voir que la belle brune est toujours aussi en forme et qu'elle garde une plastique irréprochable malgré les années.

En couple et mariés depuis de nombreuses années, les deux tourtereaux ont pu passer la journée ensemble, comme Zinedine Zidane l'a montré sur son compte Instagram. Suivi par plus de 37 millions d'abonnés, le champion du monde de 50 ans a publié dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) une photo de lui et sa femme au restaurant au moment de souffler les bougies sur un très beau mille-feuille d'anniversaire. S'il était forcément heureux de partager ce bon moment avec sa femme, l'ancien footballeur avait forcément une pensée pour son grand frère Farid, décédé en juillet 2019 et dont l'anniversaire tombe le même jour que Véronique.

Tu es tous les jours avec nous, tu es tous les jours avec moi !

Sur une publication publiée ce 20 mars, Zinedine Zidane a voulu lui rendre un bel hommage en même temps qu'il souhaitait un bon anniversaire à la mère de ses enfants. Il a partagé une jolie photo où l'on peut voir Farid et Véronique dans une piscine, probablement lors de vacances en famille. "C'est aujourd'hui l'anniversaire de 2 personnes très importantes dans ma vie. 58 ans aujourd'hui mon grand frère Farid. Tu nous manques, tu me manques mon Fratello. Tu es tous les jours avec nous, tu es tous les jours avec moi ! Je t'aime très très fort", écrit-il avec certainement beaucoup d'émotions au moment de publier ce beau message. Il termine d'ailleurs par une belle pensée pour sa femme, dont il révèle le drôle de surnom : "Yazou, Joyeux Anniversaire mon Coeur."