Diaporama "Une fin de vie digne" : La mère de Dominique Besnehard est morte, il remercie son Ephad

9 / 11

Exclusif - Dominique Besnehard - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage