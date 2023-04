Diaporama : "Une petite aventure amoureuse..." : Michel Cymes recalé, sa suggestion concernant Adriana Karembeu ne passe pas

1 / 12 "Une petite aventure amoureuse..." : Michel Cymes recalé, sa suggestion concernant Adriana Karembeu ne passe pas

2 / 12 Michel Cymes se serait bien vu vivre une idylle avec Adriana Karembeu. Adriana Karembeu enceinte et Michel Cymes - L'association "Premiers de cordée" organisait une journée Evasion où des milliers d'enfants ont participé à des ateliers sportifs encadrés par des parrains de renom au Stade de France à Saint-Denis. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 12 Alors qu'un nouvel épisode de sa série "La Doc et le Véto" sera prochainement diffusé, le médecin a révélé avoir tenté d'intégrer la mannequin au scénario. Exclusif - Michel Cymes lors de l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel et diffusée le 30 octobre 2022 sur France 3. Photos du 16 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

4 / 12 " J'avais suggéré à la production de vivre une petite aventure amoureuse avec elle ", a-t-il expliqué. Michel Cymes et Adriana Karembeu - 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco le 27 juillet 2018. © Pierre Villard/Le Palais Princier/Monte-Carlo-SBM via Bestimage © BestImage, Pierre VILLARD / Le Palais Princier / Monte-Carlo-SBM via Bestimage

5 / 12 Malheureusement pour lui, on lui a rapidement fait comprendre que cela ne serait pas possible. Exclusif - Michel Cymes quitte les studios de Radio France à Paris le 3 janvier 2023. © BestImage, Panoramic / Bestimage

6 / 12 " On m'a dit que ça rappellerait trop Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain et que ce ne serait pas crédible ", a-t-il rapporté. Michel Cymes - Arrivées à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel, présentée par M.Drucker et diffusée le 30 octobre 2022 sur France 3, à Paris, France, le 20 octobre 2022. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

7 / 12 S'ils ne se donneront donc pas la réplique, Michel Cymes et Adriana Karembeu continueront en tout cas de nous en apprendre sur le corps humain grâce à leur émission sur France 2 qu'ils présentent ensemble depuis 2012. Adriana Karembeu enceinte et Michel Cymes - L'association "Premiers de cordée" organisait une journée Evasion où des milliers d'enfants ont participé à des ateliers sportifs encadrés par des parrains de renom au Stade de France à Saint-Denis le 16 mai 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 12 Semi-exclusif - Adriana Karembeu - 45ème édition de la cérémonie des Best de Massimo Gargia au cercle de l'Union Interalliée à Paris, France, le 27 janvier 2023. © Rachid Bellak/Bestimage Semi-Exclusive - Celebs attend the 45th Gala Best Awards by Massimo Gargia at Cercle de l Union Interalliee in Paris, France, on January 27, 2023. © BestImage

9 / 12 Michel Cymès lors de la 40ème Foire du Livre de Brive à Brive-la-Gaillarde, France, le 5 novembre 2022. © Fabien Faure/Bestimage © BestImage, Fabien Faure / Bestimage

10 / 12 Nathalie Péchalat, Michel Cymes et Adriana Karembeu enceinte - L'association "Premiers de cordée" organisait une journée Evasion où des milliers d'enfants ont participé à des ateliers sportifs encadrés par des parrains de renom au Stade de France à Saint-Denis le 16 mai 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 12 Semi-exclusif - Adriana Karembeu - 45ème édition de la cérémonie des Best de Massimo Gargia au cercle de l'Union Interalliée à Paris, France, le 27 janvier 2023. © Rachid Bellak/Bestimage Semi-Exclusive - Celebs attend the 45th Gala Best Awards by Massimo Gargia at Cercle de l Union Interalliee in Paris, France, on January 27, 2023. © BestImage