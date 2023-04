"Une petite aventure amoureuse..." : Michel Cymes recalé, sa suggestion concernant Adriana Karembeu ne passe pas

Le 18 avril prochain, un troisième épisode de la série La Doc et le Véto sera proposé sur France 3, avec toujours dans les personnages principaux Michel Cymes et Dounia Coesens. Le duo s'intéressera encore une fois, à travers les intrigues, à mettre en lumière le désert médical qui touche différentes villes de province mais, dans l'idée de se renouveler, Michel Cymes avait fait une proposition audacieuse aux scénaristes, laquelle n'est pas du tout passée.

En effet, lors d'une interview pour le magazine Télé 7 jours, le médecin et comédien a révélé avoir cherché à faire venir sa complice de longue date Adriana Karembeu en guest sur un épisode. "J'avais suggéré à la production de vivre une petite aventure amoureuse avec elle", a-t-il expliqué. Malheureusement pour lui, on lui a rapidement fait comprendre que cela ne serait pas possible. "On m'a dit que ça rappellerait trop Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain et que ce ne serait pas crédible", a-t-il rapporté à nos confrères en rigolant.

S'ils ne se donneront donc pas la réplique, Michel Cymes et Adriana Karembeu continueront en tout cas de nous en apprendre sur le corps humain grâce à leur émission sur France 2 qu'ils présentent ensemble depuis 2012. Duo très complices à l'antenne, ils sont également amis dans la vraie vie. Le médecin et la célèbre mannequin ont même pris pour habitude de se voir régulièrement, de s'échanger des SMS et même de s'appeler. En effet, bien qu'issus de milieux très différents, ils se sont immédiatement entendus. "On partage des vacances avec nos familles. Michel est vraiment une très belle rencontre", assurait justement la maman de la petite Nina (4 ans) en 2019 auprès de TV Mag. Et avoir Michel Cymes comme ami lui est par ailleurs très utile. "Quand j'ai un souci d'ordre médical, j'appelle Michel en premier alors que ma mère est médecin... Il est toujours disponible et ne m'a jamais laissée tomber", révélait-elle avec reconnaissance deux ans plus tard lors d'une autre interview.