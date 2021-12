Diaporama Affaire Hulot : "Cet accusé, j'ai travaillé un an avec lui...", une de ses collaboratrices à coeur ouvert

1 / 11 Affaire Hulot : "Cet accusé, j'ai travaillé un an avec lui...", une de ses collaboratrices à coeur ouvert

2 / 11 Cérémonie de remise des insignes de Docteur Honoris Causa à Nicolas Hulot lors de la rentrée académique de l'Université de Mons, Belgique.

3 / 11 Exclusif - Muriel Douru qui reçoit l'OUT d'or du dessin engagé lors de la 2ème cérémonie de remise des OUT d'or, prix de la visibilité LGBTI (lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes), organisé par l'association des journalistes LGBT, AJL et la Maison des Métallos (établissement culturel de la ville de Paris) à la Maison des Métallos, à Paris, France, le 19 juin 2018.

4 / 11 L'essai graphique de Muriel Douru et Nicolas Hulot, Les petits pas ne suffisent pas (éditions Rustica) - 2021

5 / 11 Nicolas Hulot au Botswana pour la fondation Ushuaïa en 1995

6 / 11 Exclusif - Muriel Douru et Marianne James pour l'OUT d'or du dessin engagé lors de la 2ème cérémonie de remise des OUT d'or, prix de la visibilité LGBTI (lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes) à Paris, France, le 19 juin 2018.

7 / 11 Exclusif - Louise Hemmerlé, Clémence Allezard, Clément Giuliano, Mary Labory (journaliste d' Arte et présentatrice de la cérémonie), Marianne James, Bo Van Spilbeeck, Élodie Font, Amandine Gay, Elisabeth Lebovici, Camille Cottin, Giovanna Rincon, Muriel Douru, Khalid Abdel Hadi, Soufiane Ababri, Rebecca Chaillon (comédienne et présentatrice de la cérémonie) et El Païs lors de la 2ème cérémonie de remise des OUT d'or, prix de la visibilité LGBTI (lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes), organisé par l'association des journalistes LGBT, AJL et la Maison des Métallos (établissement culturel de la ville de Paris) à la Maison des Métallos, à Paris, France, le 19 juin 2018.

8 / 11 L'ancien ministre de l'Écologie Nicolas Hulot lors de la conférence de presse du président de la République après la sortie en mer à bord du navire scientifique "Alfred Merlin" à Marseille Marseille, France, le 3 septembre 2021.

9 / 11 Nicolas Hulot au Botswana pour la fondation Ushuaïa en 1995

10 / 11 Cérémonie de remise des insignes de Docteur Honoris Causa à Nicolas Hulot lors de la rentrée académique de l'Université de Mons, Belgique le 10 octobre 2019.