Diaporama : Affaire Pogba : Un suspect au lourd passé arrêté, il voulait s'enfuir à l'étranger

1 / 13 Affaire Pogba : Un suspect au lourd passé arrêté, il voulait s'enfuir à l'étranger

2 / 13 Paul Pogba - Match de Ligue Des Champions "Manchester United - Atalanta Bergame (3-2)" au stade Old Trafford à Manchester.

3 / 13 Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. Le 20 mars 2022 © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

4 / 13 Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

5 / 13 Maman de Paul Pogba au match d'ouverture de l'Euro 2016, France-Roumanie au Stade de France, le 10 juin 2016. © Cyril Moreau/Bestimage

6 / 13 Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

7 / 13 Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

8 / 13 Paul Pogba et Kylian Mbappé lors de l'entraînemente de l'équipe de France de football pendant UEFA EURO 2020, à Budapest, Hongrie, le 18 juin 2021. © Anthony Bibard/FEP/Panoramic/Bestimage

9 / 13 Florentin Pogba, Mathias Pogba (Frères de Paul Pogba) et Yeo Pogba (mère de paul Pogba) - Arrivées au match de la finale de l'Euro 2016 Portugal-France au Stade de France à Saint-Denis, France, le 10 juin 2016. © Stéphane Allaman/Bestimage

10 / 13 Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

11 / 13 Florentin Pogba (Footballeur) et Mathias Pogba (Footballeur et fondateur association Golden Score) - Dîner de lancement de l'association "Golden Score" à l'hôtel Shangri-La à Paris, qui a pour but d'aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. © Kevin Domas / Panoramic / Bestimage

12 / 13 Les frères Pogba, Florentin Pogba et Mathias Pogba - Finale de la Coupe du Monde de Football 2018 en Russie à Moscou, opposant la France à la Croatie (4-2) le 15 juillet 2018 © Moreau-Perusseau / Bestimage