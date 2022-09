Affaire Pogba : Un suspect au lourd passé arrêté, il voulait s'enfuir à l'étranger

Mais jusqu'où ira l'affaire Pogba ? C'est une histoire qui embarrasse énormément le football français et depuis plus de deux semaines maintenant, on ne parle plus que de ça. Le 29 août dernier, Mathias Pogba, le grand frère de Paul Pogba, star des Bleus et champion du monde en 2018, diffusait une vidéo dans laquelle il annonçait qu'il allait bientôt faire d'importantes révélations concernant le nouveau joueur de la Juventus de Turin. Une véritable bombe médiatique qui a fait le tour du monde, mais Paul Pogba ne s'en est pas laissé compter et l'on a appris rapidement qu'il s'était rendu à la police pour indiquer aux enquêteurs être la victime dans cette affaire.

Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "extorsion en bande organisée et tentative" de la part de la justice française et même la mère de deux frères, Yeo Moriba a été interrogée. Alors que les investigations se poursuivent, on a appris hier en fin de journée la mise en garde à vue de Mathias Pogba, ainsi que celle de quatre autres personnes. D'après les informations du Monde, ce dernier se serait "présenté de lui-même", mercredi après-midi, "au service d'enquête" avant d'être placé en garde à vue. Le frère de Paul Pogba souhaite donc visiblement coopérer avec la justice française, ce qui ne semble pas être le cas de tous les suspects interpellés dans le cadre de cette enquête.

Plusieurs années de prison pour tentative d'homicide

Selon les informations de France Info, ce placement en garde à vue aurait été précipité par des informations obtenues par la police selon lesquelles l'un des suspects aurait tenté de fuir à l'étranger. D'après nos confrères, cet homme d'une quarantaine d'années possède un lourd casier judiciaire puisqu'il a fait plusieurs années de prison pour tentative d'homicide. Concernant les trois autres hommes interpellés, il s'agirait d'amis d'enfance de Paul Pogba, d'à peu près son âge, également connus des services de police pour de petits délits, toujours selon les informations de France Info.