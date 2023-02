Diaporama : Alain Delon et Catherine Deneuve, deux magnifiques acteurs pour la cause de l'Ukraine par Cyril Viguier

1 / 20 Alain Delon et Catherine Deneuve, deux magnifiques acteurs pour la cause de l'Ukraine par Cyril Viguier

2 / 20 Alain Delon et Catherine Deneuve - Soirée au Fouquet's pour la 25ème cérémonie des César à Paris © RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE

3 / 20 Exclusif - Natalia Omelchenko (femme de l'ambassadeur d'Ukraine) , Catherine Deneuve et Cyril Viguier - C.Viguier recevait Catherine Deneuve - Paris le 19/12/2022 - Après Alain Delon, Catherine Deneuve s'engage à son tour pour la cause de l'Ukraine contre l'invasion russe. L'actrice, dont les apparitions médiatiques sont rares, a accepté de participer à une émission spéciale de TV5 Monde, produite et présentée par Cyril Viguier, qui sera diffusée fin janvier dans 200 pays et en 22 langues, ainsi qu'à la télévision publique ukrainienne. Pour l'occasion, elle déclamera un poème hautement symbolique, L'Espérance, écrit en 1880 par la grande poétesse Lessia Oukraïnka après la déportation de sa tante en Sibérie par le régime des tsars. Après l'enregistrement de la séquence, le I9 décembre, Catherine Deneuve s'est entretenue avec l'épouse de l'ambassadeur d'Ukraine à Paris et s'est inquiétée des conditions de survie de ses compatriotes durant l'hiver. © Jack Tribeca / Bestimage © © Jack Tribeca / Bestimage

4 / 20 Exclusif - Alain Delon s'est entretenu par visio avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les locaux de TV5 Monde à Paris, France, le 8 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © © Dominique Jacovides/Bestimage

5 / 20 Exclusif - Natalia Omelchenko (femme de l'ambassadeur d'Ukraine) et Catherine Deneuve - C.Viguier recevait Catherine Deneuve - Paris le 19/12/2022 -Après Alain Delon, Catherine Deneuve s'engage à son tour pour la cause de l'Ukraine contre l'invasion russe. L'actrice, dont les apparitions médiatiques sont rares, a accepté de participer à une émission spéciale de TV5 Monde, produite et présentée par Cyril Viguier, qui sera diffusée fin janvier dans 200 pays et en 22 langues, ainsi qu'à la télévision publique ukrainienne. Pour l'occasion, elle déclamera un poème hautement symbolique, L'Espérance, écrit en 1880 par la grande poétesse Lessia Oukraïnka après la déportation de sa tante en Sibérie par le régime des tsars. Après l'enregistrement de la séquence, le I9 décembre, Catherine Deneuve s'est entretenue avec l'épouse de l'ambassadeur d'Ukraine à Paris et s'est inquiétée des conditions de survie de ses compatriotes durant l'hiver. © Jack Tribeca / Bestimage © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 20 Exclusif - Alain Delon s'est entretenu par visio avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les locaux de TV5 Monde à Paris, France, le 8 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © © Dominique Jacovides/Bestimage

7 / 20 Exclusif - Catherine Deneuve - C.Viguier recevait Catherine Deneuve - Paris le 19/12/2022 - Après Alain Delon, Catherine Deneuve s'engage à son tour pour la cause de l'Ukraine contre l'invasion russe. L'actrice, dont les apparitions médiatiques sont rares, a accepté de participer à une émission spéciale de TV5 Monde, produite et présentée par Cyril Viguier, qui sera diffusée fin janvier dans 200 pays et en 22 langues, ainsi qu'à la télévision publique ukrainienne. Pour l'occasion, elle déclamera un poème hautement symbolique, L'Espérance, écrit en 1880 par la grande poétesse Lessia Oukraïnka après la déportation de sa tante en Sibérie par le régime des tsars. Après l'enregistrement de la séquence, le I9 décembre, Catherine Deneuve s'est entretenue avec l'épouse de l'ambassadeur d'Ukraine à Paris et s'est inquiétée des conditions de survie de ses compatriotes durant l'hiver. © Jack Tribeca / Bestimage © © Jack Tribeca / Bestimage

8 / 20 Archives - Catherine Deneuve et Alain Delon sur le tournage du film "Le choc". 1982 MPP/Bestimage © MPP/Bestimage

9 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

12 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

13 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

14 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

15 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

16 / 20 Exclusif - Alain Delon lors d'un tournage avec Cyril.Viguier sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris le 8 juillet 2022. Alain Delon se mobilise pour l'Ukraine en récitant des extraits de "Notre âme ne peut pas mourir" du poète et héros national ukrainien, Taras Chevtchenko. Produit par Cyril.Viguier, le tournage s'est déroulé dans les locaux et sur la terrasse du siège de Vivendi à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © © Dominique Jacovides / Bestimage

17 / 20 Exclusif - Alain Delon s'est entretenu par visio avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les locaux de TV5 Monde à Paris, France, le 8 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © © Dominique Jacovides/Bestimage

18 / 20 Exclusif - Alain Delon s'est entretenu par visio avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les locaux de TV5 Monde à Paris, France, le 8 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © © Dominique Jacovides/Bestimage

19 / 20 Exclusif - Alain Delon s'est entretenu par visio avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les locaux de TV5 Monde à Paris, France, le 8 septembre 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © © Dominique Jacovides/Bestimage