Alain Delon et Catherine Deneuve, deux magnifiques acteurs pour la cause de l'Ukraine par Cyril Viguier

Ce n'est peu dire que de qualifier Alain Delon de généreux. L'acteur le plus connu de sa génération (pour ne pas dire du cinéma français tout court) a beau avoir une carrière légendaire, il n'en est pas moins tourné vers les autres. Au contraire ! L'acteur de 87 ans a toujours eu à coeur de mettre sa notoriété au service de son prochain. Et c'est ce qu'il a une nouvelle fois décidé de faire en s'associant au journaliste et producteur Cyril Viguier, celui-là même qui en 2021 se rendait au domicile d'Alain Delon à Douchy pour évoquer l'AVC dont il a été victime : "On est amis depuis 40 ans. Je voulais montrer que Delon allait mieux, qu'il était rétabli, et le montrer au monde entier."

Toujours par amitié, Cyril Viguier a donc décidé de mettre en lumière cette facette si bienveillante d'Alain Delon une nouvelle fois. Comme le dévoile TV5Monde, le héros de La Piscine prendra part à une émission spéciale baptisée "Face à l'Ukraine" et diffusée jeudi 23 février à 9h30 et vendredi 24 février dès 17h sur la même chaîne. Il ne sera d'ailleurs pas seul mais entouré de Catherine Deneuve, pour qui le message a aussi toute son importance : "Les deux stars liront des textes de Taras Chevtchenko et Lessia Oukraïnka, deux des plus grands poètes ukrainiens" est-il annoncé.

Le programme proposera un entretien exclusif avec Olena Zelenska, femme de Volodimir Zelensky et première dame confrontée au combat mené par sa Fondation pour reconstruire les écoles et les hôpitaux touchés par les bombes en Ukraine. Une implication qu'elle a évoquée avec Brigitte Macron lors de leur rencontre. Autre moment fort de l'émission : les extraits de l'échange entre Alain Delon et le président ukrainien, à qui l'acteur a fait part de toute son admiration, son respect et son soutien.

Pas une première

Ce n'est pas la première fois qu'Alain Delon fait un tel geste. L'année dernière déjà, toujours auprès de son ami Cyril Viguier, celui qui rend régulièrement hommage à la seule épouse de sa vie Nathalie avait pris la parole et s'était publiquement positionné. Alain Delon, qui a prouvé qu'il pouvait affronter tous les challenges, s'apprête donc à réitérer l'une des plus grandes missions de sa vie.

Rendez-vous sur TV5Monde jeudi 23 février à 9h30 et vendredi 24 février à 17h pour assister à cet événement exceptionnel.