Alain Delon proche de Nathalie jusqu'à sa mort : "Elle était la seule Mme Delon", leur amour indéfectible

Pour Nathalie, Alain Delon avait quitté Romy Schneider. Complètement sous son charme, il était devenu père d'Anthony quelques mois seulement après leur mariage, le 30 septembre 1964. En résidence séparée à partir du 19 octobre 1967, le couple avait divorcé le 14 février 1969. Mais malgré leur rupture, ils étaient restés soudés jusqu'au bout.

Une rencontre "grossière"

"On s'est rencontrés tout simplement. Dans une boîte de nuit, présentés par des amis communs", avait raconté la jeune femme, se souvenant de leur rencontre pas forcément très romantique. Et pour cause, l'acteur s'était assis sur son sac à main et comporté d'une manière extrêmement "grossière". "Ben prenez-le votre sac, je n'en ai rien à foutre, allez dépêchez-vous ! Vous voyez bien que je suis occupé", aurait-il déclaré. Et pourtant, c'est bien là le commencement de leur très belle histoire d'amour.

Avec lui elle fait ses premiers pas au cinéma dans le film Le Samouraï en 1967. Dotés de deux caractères explosifs, le quotidien du couple devient difficile et Nathalie décide de divorcer en 1969. "On s'est aimés entre le rire et la fureur", avait-elle expliqué. "Nathalie, c'était pour la vie. On a été très heureux, on a fait un enfant, Anthony. Un jour, on a décidé de se quitter. J'ai dit : "Je ne me marierai jamais plus." Je ne voulais pas que l'histoire se renouvelle", avait confié l'acteur dans une interview pour L'Illustré en 2019.

Un "amour indéfectible

Interviewée par Paris Match en 2017, Nathalie Delon avait révélé : "Avec Alain, on se revoyait de temps en temps, mais on a vraiment recommencé à se fréquenter régulièrement il y a trois ans, quand j'ai pris l'habitude d'organiser des dîners chez moi pour qu'il connaisse mieux les filles d'Anthony, Loup et Liv". Un "amour indéfectible" comme le qualifiait leur fils Anthony Delon, lorsqu'il avait rendu hommage à sa maman le jour de sa mort en dévoilant un cliché en noir et blanc de ses parents réunis pour les fêtes de Noël.