Diaporama : Albert et Charlène de Monaco : Le couple fait une grande annonce, le Rocher ravi !

1 / 17 Albert et Charlène de Monaco : Le couple fait une grande annonce, le Rocher ravi !

2 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. © Denis Guignebourg/Bestimage





3 / 17 Le prince Albert II, la princesse Charléne et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage





4 / 17 Le prince Albert II, la princesse Charléne et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès au balcon du Palais Princier pour célébrer la Fête-Dieu (Corpus Domini) à Monaco, le 16 juin 2022. © Cyril Dodergny/Nice Matin/Bestimage





5 / 17 Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





6 / 17 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

7 / 17 Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlène et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont assité depuis un balcon du Palais à la traditionnelle procession durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2020. © Bruno Bebert / Bestimage





8 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Avalon/Panoramic//Bestimage





9 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Evandro Inetti/Zuma Press/Bestimage





10 / 17 Camille Gottlieb, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





11 / 17 Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlène et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont assité depuis un balcon du Palais à la traditionnelle procession durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 27 janvier 2020. © Bruno Bebert / Bestimage





12 / 17 Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco, le 18 juillet 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage





13 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Avalon/Panoramic//Bestimage





14 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Avalon/Panoramic//Bestimage





15 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco arrivent au Vatican pour un entretien privé avec le pape François, le 20 juillet 2022. © Evandro Inetti/Zuma Press/Bestimage





16 / 17 Le prince Haakon de Norvège, Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. © Javad Parsa/NTB Scanpix via ZUMA Press / Bestimage