Albert et Charlène de Monaco : Le couple fait une grande annonce, le Rocher ravi !

Ils vont enfin avoir la chance de découvrir l'un des plus beaux bâtiments de Monaco : sur le Rocher, la famille princière a annoncé la réouverture du Palais des Princes, fermé depuis 7 ans au public pour une immense restauration qui permettra aux visiteurs de découvrir le domaine où a été respecté "à la fois l'environnement et l'héritage historique" du lieu, selon le communiqué officiel. Un endroit qui contient également un parc zoologique et d'immenses jardins.

Des jardins qui ont sûrement eu deux petits visiteurs très privilégiés durant ces sept ans : Jacques et Gabriella, qui auront huit ans en décembre prochain, ont pu profiter de cet endroit magique pendant toute leur enfance... mais devront désormais le partager avec des milliers de visiteurs par jour. Un palais où les jumeaux ont étudié pendant la pandémie, et où ils vivent avec leurs parents, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco, mariés depuis l'été 2011 et qui vivent un été très chargé.

Revenue d'Afrique du Sud en novembre après plusieurs mois passés loin de sa famille en raison de problèmes de santé dans la sphère ORL, la princesse Charlène a notamment assisté avec son mari à presque tous les grands événements sur le Rocher dont le Grand Prix de Monaco et le Bal de la Rose, l'un des moments les plus importants de l'année, qui rassemble toute la famille.

Elle avait également passé du temps avec les malades de l'hôpital de la Principauté, puis avait passé un joli moment privé avec le Pape François. En compagnie de son mari, la jeune femme avait en effet fait bénir les photos de ses enfants, qui ne les avaient pas accompagnés pour cette courte rencontre.

Mais c'est bien l'une des seules sorties publiques de l'été que les jumeaux ont manqué cet été : adorables marins pour un stage début juillet, ils sont de plus en plus présents avec leurs parents et les avaient notamment accompagnés en Norvège, où toute la petite famille avait rencontré le couple royal et les héritiers du trône, le prince Haakon et la princesse Mette-Marrit.