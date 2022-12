Diaporama : Alexandra de Luxembourg : La date (lointaine !) de son mariage dévoilée, un choix surprenant qui interpelle

La princesse Alexandra de Luxembourg - Le grand-duc Henri de Luxembourg, la princesse Alexandra, le prince Guillaume et la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg, assistent à la réception du Nouvel an au Palais grand-ducal à Luxembourg. © BestImage

Princesse Alexandra et Prince Louis - Messe en la Cathédrale Notre-Dame dans le cadre de la Fête nationale luxembourgeoise 2022 à Luxembourg le 23 juin 2022. © BestImage

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, La comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg, Le prince Louis et la princesse Alexandra de Luxembourg - La famille royale du Luxembourg assiste à la cérémonie officielle à la Philarmonie Luxembourg à l'occasion de la fête nationale, le 23 juin 2022. © BestImage

Le prince Guillaume, grand-duc héritier de Luxembourg, et La comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg lors du dîner de gala pour célébrer le 18ème anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra au Palais d'Oslo, Norvège, le 17 juin 2022. © NTB/Zuma Press/Bestimage © BestImage

