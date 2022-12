Alexandra de Luxembourg : La date (lointaine !) de son mariage dévoilée, un choix surprenant qui interpelle

Et curieusement, non pas en Bretagne, d'où vient le jeune homme de 34 ans, entrepreneur dans le domaine socio-culturel et ancien prof de latin : encore inconnu du grand public même s'il partage désormais la vie de la princesse depuis plus d'un an, celui-ci a sûrement voulu s'assurer le soleil provençal pour le plus beau jour de sa vie !

Tous les deux s'étaient rencontrés début 2021, alors que le jeune Breton, journaliste à ses heures perdues, avait organisé une interview de la grande-duchesse Maria Teresa, la mère de la princesse Alexandra. Bien lui en avait pris : dès leur premier regard, le coup de foudre avait opéré immédiatement entre les deux, les menant désormais jusqu'au mariage.

Guillaume de Luxembourg, absent ?

Et faisant ainsi entrer ce jeune Nicolas dans le club très fermé des Français mariés avec des membres de familles royales ! Marie de Danemark, notamment, l'a précédé, tout comme Alizée Thévenet, mariée avec James Middleton à Bormes-les-Mimosas... à l'endroit exact où s'unira religieusement le couple franco-luxembourgeois dans quelques mois.

Mais si le bonheur des deux trentenaires est flagrant, une question interpelle cependant : Guillaume, le grand frère d'Alexandra pourra-t-il être présent pour assister à l'union de sa soeur cadette dans le sud de la France ? Rien n'est moins sûr, puisque l'héritier du grand-duché doit accueillir son deuxième enfant justement au mois d'avril prochain...

Alors, difficile choix de date ? Ou informations gardées secrètes par la famille ? On imagine en tout cas que la comtesse Stéphanie se fera porter absente, mais difficile de penser que l'aîné de la fratrie ne fera pas tout de même l'aller-retour en solo : un moment comme celui-ci, dans la vie d'une petite soeur, ça ne se loupe pas !