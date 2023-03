Diaporama : Ambre Dol (Familles nombreuses) tombée à 42 kilos : l'inquiétante période traversée après sa rupture

3 / 12

Le couple n'était pourtant marié que depuis un an seulement et était à la tête d'une joyeuse tribu recomposée. Il y a leurs deux enfants, Joachim et Winona ainsi que les trois aînés d'Ambre : Jade, Maëlys et Lizandro, issus de sa première union. La famille Dol de "Familles nombreuses, la vie en XXL", sur TF1