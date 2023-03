Ambre Dol (Familles nombreuses) tombée à 42 kilos : l'inquiétante période traversée après sa rupture

Au mois de novembre dernier, Ambre Dol a fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait : elle s'est séparée de son époux Alexandre, avec lequel elle était mariée depuis un an seulement. Le couple révélé Familles nombreuses, la vie en XXL semblait pourtant s'épanouir au quotidien avec leur joyeuse tribu recomposée. Il y a leurs deux enfants, Joachim et Winona ainsi que les trois aînés d'Ambre : Jade, Maëlys et Lizandro, issus d'une première union.

Depuis, Ambre Dol a quitté le domicile familial avec ses cinq enfants et a posé ses valises chez ses parents. Jeudi 2 mars, elle a décidé de faire le "résumé" de ces quatre derniers mois lors desquels sa vie a ainsi complètement été chamboulée. Cette période s'est révélée compliquée et a notamment été marquée par une perte de poids conséquente. "Je reviens de loin et je suis consciente aujourd'hui de la force que j'ai. (...) Je me suis retrouvée à 42 kilos à cause des différentes épreuves qui se sont mises sur mon chemin de maman mais aussi de femme (problèmes de santé, séparation...)", a-t-elle avoué en légende d'une vidéo de sa vie avec ses proches.

Ils m'ont donné envie de me battre

Ambre Dol a continué en confiant avoir traversé des moments très durs, jusqu'à ne plus avoir "l'envie de s'habiller". Et pour cause, la pétillante blonde était tout simplement "épuisée physiquement et psychologiquement". Heureusement, elle a toujours pu compter sur son entourage solide, qui "ont su (la) bouger" et "l'épauler". "Ils ont su me tirer vers le haut quand tout en bas bas me retenait", a-t-elle également écrit. L'ancienne candidate de la Une leur sera donc éternellement reconnaissante et ce post leur est dédié. "Je veux seulement qu'ils sachent qu'ils m'ont donné l'envie de me battre, qu'ils ont remplacé mes larmes par des sourires, des pleurs par des rires", a-t-elle tenu à leur dire