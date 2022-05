Diaporama : Amel Bent, Alizé Lim, Franck Gastambide... : Comment ces célébrités ont elles-su qu'elles étaient HPI ?

Céline Dion et son fils René-Charles (avec une nouvelle coupe de cheveux) quittent l'hôtel Royal Monceau et se rendent chez Louis Vuitton sur les Champs-Elysées à Paris le 19 juillet 2017

Tony Parker et sa compagne Alizé Lim - Tony Parker devient l'ambassadeur des courses hippiques en France et lance une série sur la chaine Equidia à l'Hippodrome ParisLongchamp le 17 juin 2021. © Coadic Guirec / Bestimage

11 / 16

Alicia Keys - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.

Celebrities arrive at the "MET Gala 2022". New York, May 2nd, 2022.