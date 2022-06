Diaporama : Angelina Jolie accusée par Brad Pitt d'intentions malveillantes : elle contre attaque, leurs enfants impliqués...

Angelina Jolie et Brad Pitt - 86e cérémonie des Oscars à Hollywood

Angelina Jolie entourée de ses enfants Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox lors de la première de "Les Eternels" au DolbyTheater, à Hollywood. Photo By Sthanlee B. Mirador/SPUS/ABACAPRESS.COM

Brad Pitt, Angelina Jolie - Première du film 'The Normal Heart' à New York le 12 mai 2014.

Brad Pitt à la projection du film "Once Upon a Time... in Hollywood" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France © Denis Guignebourg/Bestimage