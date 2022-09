Diaporama : Angelina Jolie : Sortie remarquée au marché avec son fils Knox, très grand à seulement 14 ans

8 / 13

Exclusif - Angelina Jolie et son fils Knox vont acheter une statuette et des plantes sur un marché de Los Angeles, le 27 août 2022. Merci de flouter le visage des enfants avant parution.

Exclusive - Angelina Jolie goes shopping for plants with her son Knox in Los Angeles. Angelina Jolie purchased a Buddha statue, succulents, and plants as she had Knox help her choose a few items. August 27th, 2022.