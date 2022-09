Angelina Jolie : Sortie remarquée au marché avec son fils Knox, très grand à seulement 14 ans

Lorsqu'elle n'est pas sous le feu des projecteurs, ni en tournage, Angelina Jolie mène une vie ordinaire, pratiquement comme tout le monde ! Samedi 27 août, l'actrice de 47 ans a été aperçue dans un marché de Los Angeles avec son fils de 14 ans, Knox. Il s'agit du petit dernier de la fratrie de la famille Jolie-Pitt composée de six enfants, dont des enfants adoptifs : Maddox (21 ans), Pax (18 ans), Zahara (17 ans) et des enfants biologiques dont Shiloh (16 ans) et la soeur jumelle de Knox, Vivienne (14 ans).

Knox est aussi grand que sa célèbre mère

Accompagnée et aiguillée par son fils, Angelina Jolie, vêtue d'une somptueuse robe estivale blanche, est allée acheter des plantes et une statuette que l'on peut apercevoir sur les photos (voir le diaporama). Quelques jours auparavant, c'est au sortir d'une épicerie de Los Angeles que l'actrice de Lara Croft avait été vue toujours accompagnée de son fils. On remarque qu'à seulement 14 ans, le jeune Knox, qui a considérablement grandi, fait la même taille que sa mère. Et encore, sa croissance n'est pas terminée ! On lui reconnaît même un petit air de son père Brad !

Divorcée de Brad Pitt en 2016, Angelina Jolie a obtenu la garde de leurs enfants. Depuis, il semblerait que les rapports ne soient pas très chaleureux entre Brad Pitt et son ex femme. En août dernier, une source proche de l'ex couple star d'Hollywood, évoquait dans une interview à Us Weekly la manière dont l'acteur de 58 ans se démènerait pour passer du temps auprès de ses enfants : "Il a pris un vol pour l'anniversaire des jumeaux [le 12 juillet], cela signifiait beaucoup pour eux, et il a fait tout un plat pour les 16 ans de Shiloh [le 27 mai], indiquait la source. Brad chérit chaque instant qu'il passe avec eux. Il adore être père et il essaye de tirer le meilleur parti de cette situation délicate, vis-à-vis de l'hostilité qu'il y a entre lui et Angelina."