Angelina Jolie : Soirée en tête-à-tête avec sa fille Vivienne, sosie saisissant de sa grande soeur Shiloh

La source a fait savoir à quel point mère et fille ont été "charmantes et aimables". Elles ont ainsi pris la pose en coulisses, et Vivienne ressemble à s'y méprendre à son aînée sur cette jolie photo. Étant comme elle un parfait mélange de ses célèbres parents. Aux côtés de l'artiste qui interprète le rôle d'Evan dans la pièce, la jeune adolescente cachait ses bras dans son large sweat gris, visiblement gênée et émue de cette rencontre. Angelina Jolie et Brad Pitt, malgré leurs fortes divergences, peuvent être fiers de leurs enfants. Alors que Zahara vient d'entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses des US, Shiloh a déjà le droit à une vidéo virale d'elle dévoilant ses talents de danseuse. De leur côté, ses deux fils Maddox (21 ans) et Pax (18 ans) s'apprêtent à rejoindre Angelina Jolie sur le tournage de sa nouvelle réalisation Without Blood, en tant qu'assistants. Quant à la jeune Vivienne, elle pourrait bien nous surprendre un jour... sur les planches ?