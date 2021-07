Diaporama Anna Faris mariée à Michael Barrett en secret, elle vend la mèche : "C'était génial"

Anna Faris et son compagnon Michael Barrett passent une journée romantique en amoureux à Venise

Exclusif - Anna Faris retrouve son compagnon Michael Barrett et des amis pour aller déjeuner au restaurant mexicain Tallula dans le quartier de Santa Monica à Los Angeles, le 18 juillet 2021

Chris Pratt et son ex femme Anna Faris vendent leur maison de Hollywood Hills pour 4.75 millions de dollars à Los Angeles, le 15 septembre 2020

Exclusif - Anna Faris et son fiancé Michael Barrett sortent avec leur camping car Mercedes Airstream à Los Angeles le 23 novembre 2020. C'est la première sortie pour Anna depuis plusieurs mois.

Exclusif - Anna Faris et son fiancé Michael Barrett se promènent main dans la main à Los Angeles, le 14 janvier 2020. Après plusieurs mois de spéculation sur des rumeurs de fiançailles, A. Janney, sa partenaire de jeu dans "Mom", a confirmé qu'Anna Faris était bel et bien fiancée à Michael Barrett. Anna Faris avait divorcé de C. Pratt en octobre 2019, deux ans après avoir annoncé leur rupture.