Diaporama Anne Hidalgo : Sa jeunesse, le mépris social... "J'ai appris à courir très vite"

Exclusif - Anne Hidalgo - Backstage de l'émission "On Est En Direct" (OEED) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - ©Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Anne Hidalgo - Plateau de l'émission "On Est En Direct"(OEED) du samedi 25/09/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier. ©Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Anne Hidalgo - Plateau de l'émission "On Est En Direct"(OEED) du samedi 25/09/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier. ©Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Anne Hidalgo - Backstage de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 25/09/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - ©Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Anne Hidalgo - Plateau de l'émission "On Est En Direct"(OEED) du samedi 25/09/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier. ©Jack Tribeca/Bestimage

12 / 12

Exclusif - Anne Hidalgo - Plateau de l'émission "On Est En Direct"(OEED) du samedi 25/09/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier. ©Jack Tribeca/Bestimage

No web pour Belgique et Suisse