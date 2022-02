Diaporama Anne Roumanoff dans un duo inédit face aux Bodin's dans Les 30 Duos Comiques préférés des Français

1 / 22 Anne Roumanoff dans un duo inédit face aux Bodin's dans Les 30 Duos Comiques préférés des Français

2 / 22 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





3 / 22 Exclusif - Christelle Chollet et Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





4 / 22 Exclusif - Les Bodin's (Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





5 / 22 Exclusif - Les Chevaliers du Fiel (Éric Carrière et Francis Ginibre) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





6 / 22 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





7 / 22 Exclusif - Sandrine Alexis et Régis Mailhot - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





8 / 22 Exclusif - Les Décaféinés (Rémi Deval et Clément Parmentier) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





9 / 22 Exclusif - Les Frères Taloche (Bruno et Vincent Counard)s - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





10 / 22 Exclusif - Les Chevaliers du Fiel (Éric Carrière et Francis Ginibre) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





11 / 22 Exclusif - Les Décaféinés (Rémi Deval et Clément Parmentier) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





12 / 22 Exclusif - Sandrine Alexis et Régis Mailhot - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





13 / 22 Exclusif - Giroud et Stotz (Cécile Giroud et Yann Stotz) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





14 / 22 Exclusif - Giroud et Stotz (Cécile Giroud et Yann Stotz) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





15 / 22 Exclusif - Les Bodin's (Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





16 / 22 Exclusif - Christelle Chollet et Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





17 / 22 Exclusif - Christelle Chollet et Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





18 / 22 Exclusif - Les Frères Taloche (Bruno et Vincent Counard)s - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





19 / 22 Exclusif - Les Chevaliers du Fiel (Éric Carrière et Francis Ginibre) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





20 / 22 Exclusif - Les Frères Taloche (Bruno et Vincent Counard)s - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





21 / 22 Exclusif - Giroud et Stotz (Cécile Giroud et Yann Stotz) - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage